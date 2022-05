35 lat pracy w radomskiej kulturze obchodziła Izabella Mosańska - Surma. Był spektakl, gratulacje i życzenia - zobacz zdjęcia

Izabella Mosańska - Surma obchodziła 35 lat pracy w radomskiej kulturze

Przedstawienie „Testament Konstantego Ildefonsa”, oparte na wierszach poety i scenkach teatrzyku „Zielona Gęś” przedstawione przez aktorów sceny senioralnej „Antypiernik” Amatorskiego Teatru „Proscenium” działającego przy ROK, miało niezwykły charakter. Już przed wejściem czekały na widzów karteczki z fragmentami poezji Gałczyńskiego. Obdarowany poezją widz mógł teraz uważnie wysłuchać tej poezji ze sceny.

Aktorzy Teatru Proscenium : Konrad Gałka, Teresa Głuch, Iwona Izydorska, Roman Izydorski, Bożenna Katus - Błaszczyk, Joanna Kośla-Kozyra, Zofia Krawczyk, Zofia Michalska, Andrzej Radkiewicz, Maciej Surma, Beata Stępnikowska i Grażyna Zarębska, ubrani z stosowne czasem zabawne stroje, przypomnieli wiersze Konstantego Ildefonsa, a także scenki z jego Teatrzyku Zielona Gęś. Jak to jest, że wszystkie powstały dość dawno, a są aktualne do dziś? To już tajemnica poezji mistrza.