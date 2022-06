44. Radomska Wiosna Literacka. Pisarz Max Czornyj kolejnym gościem. Spotkanie poświęcone było najnowszym książkom autora. Zobaczcie zdjęcia

44. Radomska Wiosna Literacka. Pisarz Max Czornyj kolejnym gościem. Spotkanie poświęcone było najnowszym książkom autora

Spotkanie autorskie w Bibliotece Głównej przy ulicy Piłsudskiego 12 poświęcone było dwóm najnowszym książkom pisarza: "Mortalista" i "Piekło". Rozmowę prowadziła Izabela Krasińska.

O czym jest "Mortalista"? To kryminał i thriller. W trakcie sprzątania domu, w którym niedawno natrafiono na zwłoki, zostaje odnaleziona sieć tuneli. Firma specjalizująca się w porządkowaniu miejsc zbrodni, odnajduje w nich makabrycznie upozowane ciała dzieci. Czy lubiany przez wszystkich, emerytowany nauczyciel był seryjnym mordercą? Czy to on odpowiadał za zaginięcia sprzed lat?..

Z kolei "Piekło" to już 10 tom serii z komisarzem Erykiem Deryło. To brutalny i mroczny cykl kryminałów dla czytelników o stalowych nerwach. Co tym razem Max Czornyj przygotował dla swojego bohatera?