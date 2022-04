Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz dadzą koncert w Radomiu. Będą wielkie przeboje!

Koncert we wtorek 26 kwietnia w sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej przy Żeromskiego 53, początek o godzinie 19. Bilety od 99 złotych na kupbilecik.pl.

Alicja Majewską i Włodzimierz Korcz obchodzą swój „Okrągły Jubileusz - 45 lat wspólnie na scenie”. Ten wyjątkowy okres to niezliczona liczba kompozycji napisanych przez Włodzimierza Korcza, a zaśpiewanych przez Alicję Majewską. Podczas koncertów będzie można usłyszeć największe przeboje Artystki „Żagiel”, „Być kobietą”, „Żyć się chce” czy „07 zgłoś się”. Usłyszycie też Państwo wiele ciekawych historyjek związanych ze wspólną pracą Alicji Majewskiej i Włodzimierza Koracza . Koncertom akompaniować będzie kwartet smyczkowy Warsaw String Quartet.

Koncert promuje też nowe wydawnictwo „Żyć się chce”.

Alicja Majewska to piosenkarka urodzona w 1948 roku we Wrocławiu. Od 1971 roku śpiewała w zespole „Partita”. W 1974 roku rozpoczęła karierę solową, kiedy to zaprezentowała się szerszej publiczności w programie telewizyjnym złożonym z piosenek Hanki Ordonówny „Miłość ci wszystko wybaczy”. Dzięki temu występowi została zauważona przez środowisko, a także przez Mariusza Waltera, który zaproponował jej przygotowanie programu w stylistyce retro dla Studia 2. Wylansowała szereg przebojów, między innymi „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną”, „Być kobietą”, „To nie sztuka wybudować nowy dom”.

Włodzimierz Korcz to polski kompozytor, pianista, aranżer i dyrygent urodzony w 1943 roku. W latach 70. był redaktorem muzycznym Polskiego Radia w Łodzi oraz kierownikiem muzycznym Teatru na Targówku, który przekształcił się w Teatr Rampa. Komponuje też muzykę do filmów oraz teatru.