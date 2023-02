Aquapark Radom szykuje się do otwarcia. Budynek jest po remoncie, na gości czeka wiele nowości. Zobaczcie jak wygląda w nowej odsłonie

Aquapark Radom szykuje się do otwarcia. Budynek jest po remoncie, gości czeka wiele nowości. Zobaczcie jak wygląda w nowej odsłonie

Aquapark Radom przy ulicy Chrobrego jest zamknięty od 2020 roku. Budynek stoi pusty, ale nie znaczy to, że nic się tam nie dzieje. Otóż właściciel przygotowuje go do ponownego otwarcia. Zakończył się już remont części Fitness & Wellnes. Całkowicie wyremontowane zostały strefa saun, strefa fitness i siłowni, a także, szatnie, łazienki oraz recepcja.

Obecnie trwają końcowe prace nad adaptacją i aranżacją pomieszczeń, abyśmy mogli oddać w ręce naszych klientów najnowocześniejsze miejsce na mapie Radomia - informuje Karolina Połowińska, Aquapark Radom.

Jak przekazuje operator Fitness & Wellness - marka Endorfina Platinium planuje rozpoczęcie swojej działalności na przełomie marca i kwietnia.

