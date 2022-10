Awaria magistralnej sieci ciepłowniczej w Radomiu. W tych budynkach nie ma ciepła. Usterka będzie usunięta za kilka dni

Awaria sieci ciepłowniczej w Radomiu

Do awarii doszło u zbiegu ulic Toruńskiej/Wierzbickiej i Wjazdowej. Służby techniczne przystąpiły już do naprawy. Wstrzymano dostawy ciepła do obiektów: przy ulicy Toruńskiej 1, 1/3,5,7, Limanowskiego 95 i 134, Wierzbickiej 55. Radpec obiecuje, że pracownicy dołożą wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć awarię, ale przewidywany czas przywrócenia dostaw ciepła to dopiero piątek, 28 października.