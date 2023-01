Awaria sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury oraz Kusocińskiego w Radomiu, światła mogą nie działać dłuższy czas

Sygnalizacja w tym miejscu jest jedną z najstarszych w Radomiu, dlatego mogą pojawić się problemy z dostępem do części zamiennych, niezbędnych do naprawy sterownika. Jak wyjaśnia Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, firma, która zajmuje się na zlecenie serwisowania świateł w Radomiu, postara się mimo wszystko naprawić tę instalację.

Jeżeli jednak nie będzie to możliwe, to światła pozostaną do odwołania w trybie awaryjnym (pulsujące żółte sygnały). W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem może być jedynie wymiana całej sygnalizacji na tym skrzyżowaniu na nową. Nie można jednak zrobić tego "od ręki", gdyż w tegorocznym budżecie miasta nie ma zarezerwowanych pieniędzy na tego typu dodatkowe, niespodziewane wydatki