Będą kolejne autobusy elektryczne w Radomiu. Którędy pojadą?

Będą kolejne autobusy elektryczne w Radomiu. Będą jeździć na trasie "siódemki"

Jak informuje Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przetarg na zakup autobusów elektrycznych został ogłoszony w środę, marca. Przewoźnik chce kupić sześć fabrycznie nowych "elektryków" długości 18 metrów oraz trzy mobilne ładowarkami do wykorzystania w zajezdni i stację szybkiego ładowania pantografowego. Ma ona stanąć przy pętli przy ulicy Królowej Jadwigi na osiedlu Michałów. (os. Michałów)

- To pozwoli to na rozpoczęcie elektryfikacji linii numer siedem - informuje Piotr Szprendałowicz, dyrektor do spraw ekonomiczno - administracyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu.

Jak wyjaśnia zamówienie na nowe autobusy elektryczne jest elementem projektu, na który spółka otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Zielony transport publiczny". Koszt przedsięwzięcia jest szacowany na blisko 22 miliony złotych. Miejski przewoźnik dostanie z Funduszu około 12,6 milionów zlotych dotacji, zaciągnie też 5,2 miliona złotych preferencyjnej pożyczki.