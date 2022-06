Boże Ciało w Radomiu. Tłum wiernych na procesji w parafii Świętego Stefana na Idalinie. Zobacz zdjęcia

W czwartek, 16 czerwca wspólnota parafii pod wezwaniem Świętego Stefana w Radomiu przy pięknej oprawie obchodziła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną świętem Bożego Ciała.



Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, jest dla katolików świętem nakazanym, w tym dniu jest obowiązek udziału we mszy świętej. Po głównych nabożeństwach spod kościołów wyszły procesje, które przeszły ulicami miast lub na terenach parafii.



Tradycyjnie niesione są sztandary, dziewczynki sypią kwiaty, a procesja zatrzymuje się przy czterech polowych ołtarzach, dekorowanych młodymi brzozami. Zgodnie z dawnym zwyczajem wierni zabierają do domów gałązki.



W parafii pod wezwaniem Świętego Stefana w Radomiu msza święta rozpoczęła się o godzinie 10. Po zakończeniu nabożeństwa wielki tłum wiernych zebrał się przed kościołem, a następnie przeszedł ulicami Idalina do czterech przygotowanych wcześniej przez parafian ołtarzy. Trasa wiodła ulicami: Przejazd, Bliska, Tuwima, Jackiewiczowej, Laskowa, Wiertnicza, Idalińska. Oprócz samych ołtarzy, również same ulice były pięknie przystrojone, aby w ten sposób wyrazić cześć dla Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.



