Budowa apartamentowca Staszica House w Radomiu. Jak wygląda postęp prac? Zobacz najnowsze zdjęcia

Budowa apartamentowca Staszica House w Radomiu. Jak wygląda postęp prac?

Nowy apartamentowiec powstaje w ścisłym centrum Radomia, niedaleko Urzędu Miasta i liceum „Kochanowskiego”. Jeszcze trwają tu prace. Dzięki nowemu budynkowi ta część ulicy Staszica zyska nową zabudowę. Apartamentowiec będzie pięknie się prezentować, zwłaszcza, że w tej okolicy dominuje raczej starsza zabudowa.

Nowy budynek nazywa się Staszica House. Budynek ma cztery kondygnacje. Będą 52 mieszkania, przygotowano również miejsca parkingowe w garażu podziemnym. Sprzedało się już większość mieszkań, ale część lokali jest jeszcze do kupienia.

W Staszica House przewidziano dwie główne funkcje - mieszkalną i usługową oraz dwie funkcje uzupełniające - komunikacyjną oraz parkingową. W budynku lokale mieszkalne są przynależne do trzech klatek schodowych A, B i C (klatki oddymiane) z windami pośrodku klatek schodowych. Zaprojektowany budynek z góry przypominać będzie kształtem odwróconą literę H o nieregularnym kształcie.