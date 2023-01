Budowa bloków mieszkalnych przy ulicy Stańczyka wraca na sesję Rady Miejskiej w Radomiu. Projekt został zmodyfikowany

Przy ulicy Stańczyka w Radomiu mają być zbudowane dwa bloki mieszkalne

Nad projektem uchwały w tej sprawie Rada Miejska Radomia ma obradować podczas nadzwyczajnej sesji, która odbędzie się we wtorek, 17 stycznia. Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Stańczyka przedstawił radzie prezydent Radomia. Inwestorem jest firma Minos Jan Maciejczyk. Inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego planu planu zagospodarowania przestrzennego jednak inwestor powołuje się na tak zwaną specustawę mieszkaniową, gdzie budynki można budować niezależnie od ustaleń takiego planu lub w ogóle jego braku, ale pod warunkiem, że zgodzi się na to miejscowy samorząd.

Opinie pozytywne i negatywne

Jednak w ramach procedury opiniowania inwestycji wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Radomiu dwie negatywne opinie – ze strony Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego. Również gazownia wydała stanowisko negatywne. Planowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią gazową, dlatego należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy istniejącej sieci gazowej. Natomiast Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnił wniosek inwestycyjny pod warunkiem prowadzenia wszelkich prac ziemnych pod nadzorem archeologicznym, z możliwością przekształcenia w ratownicze badania wykopaliskowe. „W wyniku przeprowadzonej analizy sprawy i oceny wpływu planowanej inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych z częścią handlowo – usługową i garażami podziemnymi przy ulicy Stańczyka w Radomiu ... na zabytkowy zespół urbanistyczno – architektoniczny w tej części Radomia, stwierdza się, że planowana zabudowa swoją formą i wyrazem architektonicznym wpisuje się w pobliską zabudowę przedmiotowych działek i nie narusza wartości zabytkowej zespołu urbanistyczno – architektonicznego w tej części Radomia” – czytamy w opinii wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zaytków. Planowana inwestycja dotyczy działek położonych na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu 14 września 1989 roku. Ostateczną decyzję w sprawie inwestycji mają podjąć radni. Warto przypomnieć, że Rada Miejska już zajmowała się wnioskiem dotyczącym budowy, odrzucając projekt uchwały w tej sprawie, po czym inwestor modyfikował cały projekt, uwzględniając zastrzeżenia, w tym między innymi obniżając wysokość budynków.

W samym centrum miasta

Na działkach w ścisłym centrum Radomia ma powstać zespół budynków o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań od 5,5 do 6,7 tysiąca metrów kwadratowych o liczbie mieszkań od 120 do 160. W budynkach ma być też od 3 do 8 lokali usługowych o powierzchni od 600 do 1050 metrów kwadratowych. Będą to dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną, w tym pomieszczeniem technicznym, czyli kotłownią gazową. Istniejąca zabudowa ma być zlikwidowana, a cztery drzewa w tylnej części inwestycji zachowane. Cały teren planowanej inwestycji to 4050 metrów kwadratowych. W budynkach o 6 kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej będą windy.