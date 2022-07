Budowa lotniska w Radomiu. Terminal od strony technicznej gotowy do przyjmowania pasażerów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Budowa lotniska w Radomiu. Terminal od strony technicznej gotowy do przyjmowania pasażerów

Agencja Mienia Wojskowego potwierdza, że trwają już przygotowania do przyszłorocznych pokazów Air Show, które odbędą się 26 i 27 sierpnia 2023 roku na lotnisku w Radomiu. Władze Radomia dostały z…

Terminal w Radomiu ma obsługiwać kilka milionów pasażerów

W Radomiu nie ma tak zwanych rękawów, pasażerowie będą wychodzili wprost z terminala na płytę postojową. W Porcie Lotniczym przewidziano dwie oddzielne strefy dla osób wylatujących do krajów strefy Schengen i poza strefę. Terminal może obsłużyć do 3 milionów pasażerów rocznie, ale możliwa jest rozbudowa i zwiększenie możliwości terminala do 10 milionów rocznie. Zaletą lotniska w Radomiu ma być wygoda dla pasażerów, funkcjonalność lotniska i mniejsze ceny w porównaniu z innymi lotniskami na przykład za pozostawienie samochodu na parkingu, albo w sklepach, czy restauracjach.