Budowa radomskiego lotniska na finiszu. Kolejni przewoźnicy zgłaszają chęć podróżowania. Będą nowe kierunki. Zobaczcie najnowsze zdjęcia

Budowa radomskiego lotniska na finiszu. Będą nowi przewoźnicy i kierunki lotów

O dobrych optymistycznych perspektywach startu nowego lotniska w Radomiu mówił w poniedziałek, 14 listopada prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Stanisław Wojtera. - Dziś ruch lotniczy prawie wrócił do poziomu sprzed pandemii. Brakuje nam tylko 10 procent do poziomu z 2019 roku. W przyszłym roku rozpoczną się loty z Radomia. Obecnie wchodzimy w decydującą fazę certyfikacji i jak wszyscy wiemy, pojawiają się kolejni partnerzy. Trwają rozmowy i będziemy wracać do państwa z kolejnymi dobrymi wiadomościami – powiedział Stanisław Wojtera.

