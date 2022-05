Budowa salonu Agata Meble w Radomiu. Wykonawca nie zwalnia tempa, kiedy zrobimy zakupy? Budynek stoi, trwają prace wewnątrz - zobacz zdjęcia

Dobre tempo na budowie salonu Agata Meble w Radomiu. Kiedy zrobimy zakupy?

Salon Agata Meble jest budowany na działce u zbiegu ulic Mieszka I i Żółkiewskiego na radomskim Michałowie. Jest tam około 3,5 hektara gruntów. Budowa zaczęła się jesienią ubiegłego roku. Prace najważniejsze prace konstrukcyjne już się zakończyły, trwają jeszcze roboty na dachu i przy elewacji. Wewnątrz pracują instalatorzy, wykonywane są posadzki.

Całkowita powierzchnia salonu Agata Meble w Radomiu ma wynosić niemal 17 tysięcy metrów kwadratowych. Jak informowało biuro prasowe inwestora plan zakłada zakończenie inwestycji w czwartym kwartale 2022 roku.

Na parceli budowana jest też stacja benzynowa. A, jak już pisaliśmy przy zjeździe do przyszłego salonu Agata Meble wybudowane zostało nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną i pasami wyłączeniowymi oraz 300 metrów drogi. Na razie działają światła pulsujące, ale po otwarciu salonu zostaną uruchomione to ułatwi dojazd do sklepy i stacji benzynowej.