Budowa trzeciego etapu trasy N-S w Radomiu. Brakuje pieniędzy na wybudowanie całego odcinka

Trasa N-S w Radomiu powstanie, ale bez ostatniego odcinka

Wiceprezydent przypomniał, że radni Prawa i Sprawiedliwości odmówili wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów, co omal nie storpedowało całej inwestycji.

O inwestycji napisał też na swojej stronie facebookowej prezydent Radomia Radosław Witkowski: „Nie rezygnujemy z budowy trzeciego etapu trasy N-S. To niezwykle ważna inwestycja drogowa, która umożliwi szybką przeprawę z południa na północ miasta z ominięciem centrum. Niestety, przez decyzję radnych Prawo i Sprawiedliwość Radom, którzy nie zgodzili się na zwiększenie dochodów, trzeci etap trasy N-S powstanie, ale w ograniczonym zakresie. Ten odcinek będzie przebiegał od ronda Zapały do ulicy Kozienickiej z węzłem umożliwiającym wjazd w ulicę Andersa i Struga. Gdybyśmy zwaloryzowali wynagrodzenie wykonawcy o 12 milionów złotych, udałoby się poprowadzić tę trasę – tak jak od początku zakładaliśmy - aż do ulicy Energetyków. Przez upór radnych PiS na czele z przewodniczącym klubu Łukaszem Podlewskim oraz radnym Marcinem Majewskim, którzy odmówili wprowadzenia do budżetu dodatkowych dochodów, w tej chwili nie jesteśmy w stanie zrealizować inwestycji w całości. Oczywiście nie rezygnujemy z budowy etapu IIIB trasy N-S. Jednak, aby to zrobić potrzeba dobrej woli ze strony radnych z Prawo i Sprawiedliwość Radom, którzy powinni wreszcie zacząć działać na korzyść mieszkańców Radomia”.