Budowa wiaduktu kolejowego u zbiegu Żeromskiego/Lubelskiej i przystanek kolejowy Radom Wschód zbuduje spółka Trakcja

Rozstrzygnięty przetarg na budowę wiaduktu na ulicy Żeromskiego/Lubelskiej oraz przystanku kolejowego

Rozstrzygnięcie nastąpiło po odwołaniu jednego z oferentów rozpatrywanym przez Krajową Izbę Odwoławczą. Zmiana zwycięzcy przetargu w stosunku do wcześniejszego rozstrzygnięcia przetargu oznacza, że sporo pieniędzy zaoszczędzi miasto, ale za to za część kolejową inwestycji zapłaci więcej spółka PKP PLK. Umowy jeszcze nie podpisano, bo jak informuje w komunikacie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji: „..na podpisanie umowy musimy poczekać jeszcze około 10 dni. Jest to związane z ewentualnymi odwołaniami, które mogą wpłynąć do Krajowej Izby Odwoławczej. Na przebudowę wiaduktu warszawska firma będzie mieć 24 miesiące (ten termin, jak już wcześniej pisaliśmy, ma związek z długością i szerokością wiaduktu, nieporównywalną chociażby do tego na Gołębiowie”.

