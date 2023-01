Budują ulice Zgodną i Piwną w Radomiu. Ciężki sprzęt w akcji, trwają roboty ziemne przy kanalizacji (ZDJĘCIA)

Budują Piwną i Zgodną w Radomiu, będzie też parking przy Sanepidzie

Prace przy Zgodnej i Piwnej rozpoczęły się w grudniu ubiegłego roku. Na początek wykarczowany i oczyszczony został plac między ulicami Staromiejską a Limanowskiego. A to dlatego, że zadanie obejmuje także przedłużenie ulicy Piwnej do Staromiejskiej, ale też budowę dużego parkingu na tyłach Stacji sanitarno - Epidemiologicznej.

Teraz na oczyszczonym placu pracuje ciężki sprzęt. W pierwszym etapie, jeszcze zimą wykonawca zajmuje się budową kanalizacji. Później ekipa przejdzie na ulice Piwną i Zgodną. Piwna ma być przedłużona o około 200 metrów do ulicy Staromiejskiej. Na całej ulicy będzie nowy asfalt, wzdłuż jezdni powstaną chodniki. Przebudowa zostanie też cała ulica Zgodna, od Okulickiego do Bednarskiej. Na odcinku długości 260 metrów ma być ułożony asfalt, powstaną chodniki po obu stronach i zjazdy do posesji. Przy skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego planowana jest budowa wyniesionego przejście dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów. Nieco wyższa miałaby być też tarcza skrzyżowania z ulicą Piwną, które będzie równorzędne.