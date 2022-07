Budynki po byłej Radomskiej Wytwórni Telefonów będą wyburzone. Urząd Miejski wydał już zgodę. Co powstanie w zamian? Zobaczcie zdjęcia Janusz Petz

Urząd Miejski w Radomiu wydał zgodę na wyburzenie charakterystycznych budynków należących niegdyś do Radomskiej Wytwórni Telefonów przy ulicy Wodnej. Nie wiadomo co powstanie w tym miejscu, ale jest to teren niezwykle atrakcyjny przede wszystkim dla deweloperów budujących nowe mieszkania w tej części miasta.