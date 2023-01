Budżet Obywatelski Radomia na 2024 rok. Małe projekty odzyskają swoje szanse, są też ograniczenia dla tych największych OPRAC.: Izabela Kozakiewicz

Jeśli masz pomysł, jak wydać miejskie pieniądze to już szykuj się do Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków powinien ruszyć za kilka tygodni. Są dobre wiadomości dla autorów małych, lokalnych projektów, wraca podział na kategorie kwotowe, a to daje im szansę na zdobycie pieniędzy. W sumie do podziału będzie 7 milionów 750 tysięcy złotych. Jest o co walczyć?