Była moc, był czad. A dziś gardło zdarte... - piszą słuchacze po koncercie zespołu Nocny Kochanek w radomskiej Resursie

Był świetny koncert zespołu Nocny Kochanek w radomskiej Resursie

W piątkowy wieczór Resursę wypełnił prawdziwy tłum fanów zespołu Nocny Kochanek. Był to koncert w ramach trasy „O jeden koncert za daleko”, promującej najnowszą płytę grupy pod tym tytułem. To, jak piszą sami muzycy, płyta eklektyczna, będąca szerokim przekrojem muzyki rockowo-metalowej, od akustycznych rockowych klimatów w stylu Boston, poprzez rock and rolla à la Van Halen, klasykę typową dla Iron Maiden i Judas Priest, po bardziej agresywne granie spod znaku Iced Earth czy Metalliki. Tematyka tekstów typowa dla Nocnego Kochanka: miłość. Ciekawostką jest „Numer z Banjo”, w którym pierwsze skrzypce gra… banjo.

Radomskiej publiczności grupa przedstawiła utwory z płyty czyli: Otwieracz, Cudzesy, Pornolistonosz, tytułową: O Jeden Most za Daleko, Ranny Ptaszek, Romantyczny Książę Metalu, Numer z Banjo, Serce za Szkłem, Wampir i Alkoman.