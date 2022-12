Ceny karpa w Radomiu są wysokie. Jak bardzo? Sprawdź! Karpie żywe, świeże, płaty, dzwonka. Nie będzie tanio w Wigilię Janusz Petz

W hipermarkecie E.Leclerc tradycyjnie sprzedawane są jedynie ryby z lokalnych stawów – ze stawów w Wielgiem oraz z Orońska. Na kolejnych slajdach miejsca, gdzie można kupić w Radomiu karpie, ceny i pochodzenie jeśli jest znane. Janusz Petz Zobacz galerię (12 zdjęć)

Trudno sobie wyobrazić polską wigilię bez karpia. W ciągu tego roku trudno było go znaleźć w sklepach, a jeśli już to tylko w dzwonkach, płatach, a ceny ryby budziły grozę. Karp jest bardzo drogi, ale markety tradycyjnie jak co roku w grudniu próbują przyciągnąć klientów promocjami.