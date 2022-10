Ciężki sprzęt na lądowisku przy szpitalu na Józefowie w Radomiu. Trwa przebudowa w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zobaczcie zdjęcia

Ciężki sprzęt na lądowisku dla śmigłowców przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu

Na lądowisko dla śmigłowców przy szpitalu na Józefowie w Radomiu pracuje ciężki sprzęt. Rozbierana jest stara nawierzchnia, na które siadały helikoptery. Będzie układana nowa, bardziej wytrzymała i spełniająca normy stawiane tego typu obiektom. Będzie też remontowana droga dojazdowa do lądowiska. Ale trzeba będzie rozprowadzić też instalacje. Na Józefowie będzie montowane nowoczesne oświetlenie nawigacyjne, które musi mieć zapewnione odpowiednie zasilanie. ma być postawiony też nowy kontener techniczny dla obsługi.

Wszystkie prace mają zapewnić bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Śmigłowce Lotniczego Pogotowia ratunkowego są wykorzystywane w czasie pilnych transportów pacjentów. Oszczędzają czas na dotarcie do szpitala. Ze szpitala na Józefowie zabierają na przykład chorych do innych specjalistycznych placówek. Ale śmigłowce medyczne są wykorzystywane także do transportu organów do przeszczepów, w takich sytuacjach liczy się każda minuta.