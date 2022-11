Coral Travel będzie latać z Radomia do tureckiej Antalyi. W planach jest jeszcze jeden kierunek. Znamy szczegóły

Coral Travel będzie latało z lotniska w Radomiu

Uruchomienie wczasów zagranicznych z wylotem z Radomia potwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Burkan Tapan, dyrektor generalny Coral Travel Poland. Biuro będzie latać z Radomia do Antalyi dwa razy w tygodniu. Coral Travel rozważa też uruchomienie lotów z Radomia do innego tureckiego kurortu – do Bodrum. Wczasy zagraniczne z wylotem z Radomia mają być dostępne na stronie biuro już wkrótce.