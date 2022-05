Cyrk Wictoria w Radomiu już 18 i 19 maja. Sprawdź szczegóły!

-Cyrk Wictoria przedstawia "Fantastico" - przyjdź do niesamowitego świata sztuki cyrkowej, spotkaj się z artystami światowych aren i gwiazdami prestiżowych festiwali cyrkowych! Tylko u nas spotkasz się twarzą w twarz ze Spidermanem oraz Tarzanem! W programie rzadko spotykany w polskim cyrku numer, czyli hand to hand! Dodatkowo akrobacje na wirującym sześcianie, ekwilibrystyka na wałkach, lina pionowa, trapez, podniebne koło, antypody, czyli żonglerka nogami! Bawić Państwa będzie gwiazda prosto z Francji, mistrz humoru Marco Mariani - zachęcają członkowie cyrku.

Bilety w cenie 40 (dzieci do 15 roku życia), 50 (bilet normalny) i 70 złotych (bilet bliżej sceny) do nabycia online na biletyna.pl. Dzieci do 2 roku życia wchodzą za darmo.