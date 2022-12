Czołowe zderzenie na ulicy Kieleckiej w Radomiu. Dwie osoby karetki zabrały do szpitala. Sa utrudnienia w ruchu (ZDJĘCIA) Izabela Kozakiewicz

Na ulicy Kieleckiej w Radomiu doszło do czołowego zderzenia citroena i audi. Na te samochody najechał jeszcze samochód marki renault. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Gdzie suszą w Radomiu/Facebook Zobacz galerię (7 zdjęć)

Na ulicy Kieleckiej, w okolicy salonu Toyoty doszło do czołowego zderzenia citroena i audi. W samochodu uderzyło jeszcze renault. Dwie osoby poszkodowane w wypadku karetki zabrały do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Ruch odbywa się wahadłowo, utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 17.