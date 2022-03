Czwartek na targowisku Korej w Radomiu. Było mniej ludzi niż zwykle

Czwartek to dzień targowy na targowisku Korej w Radomiu. Tego dnia, od samego rana między straganami można spotkać wielu klientów. Niestety w czwartek 31 marca przyszło załamanie pogody, przez to ludzi było mniej niż zwykle. Mimo to wierni klienci dopisali.



Zobaczcie co się działo na targowisku w czwartek 31 marca