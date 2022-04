Czwartek 7 kwietnia na targowisku Korej w Radomiu. Można było kupić piękne palmy, koszyczki i dekoracje świąteczne. Zobacz zdjęcia

Święta Wielkanocne tuż, tuż. Na radomskim targowisku Korej można kupić piękne palmy, koszyczki do święcenia pokarmów, baranki, zajączki, dekoracje świąteczne.



Palmy w różnych kształtach i kolorach można kupić już od 2 złoty( te najmniejsze ) najbardziej okazałe kosztowały nawet 50 złoty. Koszyczki do święcenia pokarmów zależnie od wielkości oraz zdobienia kosztowały od 60 do 80 złoty. Serwetki do koszyczków były w cenie od 6 do 10 złoty Baranki cukrowe od 2,50 do 15 złoty zależnie od wielkości. Piękne pisanki ręcznie malowane kosztowały od 12 do 45 złoty.Za pęczek borówki trzeba było zapłacić 3 złote.