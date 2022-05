Defender 2022. Amerykańskie wojsko w Radomiu. Co robią w wolnym czasie? Ulubiona rzecz to koszykówka. Zobaczcie zdjęcia Janusz Petz

Od paru tygodni w Radomiu stacjonują amerykańscy żołnierze. Ma to związek z wielkimi ćwiczeniami Defender 2022 jakie między innymi w piątek 13 maja odbędą się w okolicach rzeki Wisły. US Army rozlokowana jest na radomskim lotnisku tam trwały przygotowania do ćwiczeń. Co żołnierze robią w wolnym czasie. Ulubione zajęcie to...gra w koszykówkę. Zobaczcie zdjęcia.