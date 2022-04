Diabelski Młyn w Radomiu na razie nie będzie działał. Wszystko przez fatalne warunki (ZDJĘCIA)

Koło rozstawiła firma Robland z Lwówka Śląskiego i jest to ten sam Diabelski Młyn, który już stał niegdyś na skwerku przy Placu Jagiellońskim w Radomiu. Obiekt ma około 30 metrów wysokości i posiada 20 gondoli.

W Radomiu pozostanie przez cztery tygodnie. Według założeń koło widokowe ma działać: w sobotę od 11 do 22, w niedzielę od 11 do 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 21.