Dom handlowy Senior w Radomiu ma się stać „Uliczką jedzenia”, czyli przybytkiem kulinarnym z przysmakami z różnych stron świata

Nowe życie domu handlowego Senior w Radomiu

- Jesteśmy już po wszystkich uzgodnieniach z konserwatorem zabytków. Chcemy wszystkie prace adaptacyjne w budynku przeprowadzić sprawnie, a to ma związek też ze spodziewanym większym ruchem w mieście związanym między innymi z uruchomieniem lotniska. Dużo będzie też zależało od inwencji najemców, którym spodoba się nasz pomysł i zechcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu – mówi Stanisław Staniszewski, właściciel Seniora. Nie ukrywa, że inspiracją dla jego pomysłu była reaktywacji i zmiana przeznaczenia jaka dokonała się w znanej wszystkim warszawiakom Hali „Koszyki”. To wzniesiona w latach 1906-1908 przy ulicy Koszykowej w Warszawie hala targowa, która przechodziła różne koleje losu, aż w 2016 roku stała się wyjątkowym w mieście punktem towarzyskim i kulinarnym, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu.