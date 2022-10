Druga edycja Akademii Przedsiębiorczych Kobiet w Radomiu. Będą szkolenia i granty dla pań, które chcą założyć własne firmy

Rusza druga edycja pilotażowego programu Akademia Przedsiębiorczych Kobiet w Radomiu. Będą szkolenia i granty dla pań, które chcą założyć własne firmy

W środę, 26 października w American Corner w Radomiu odbyła się konferencja, podczas której oficjalnie poinformowano o uruchomieniu drugiej edycji Akademii Przedsiębiorczych Kobiet. To inicjatywa Białego Domu realizowana przez Departament Stanu USA, Biuro do spraw Edukacji i Kultury (ECA) w misjach dyplomatycznych na świecie, by wesprzeć rozwój przedsiębiorczości kobiet.

Program opiera się na trzech głównych celach: zapewnieniu zasobów edukacyjnych online, rozwijaniu sieci wspierających dostęp do mentoringu oraz łączeniu kobiet biznesu poprzez istniejące programy wymiany. Globalnym celem AWE jest wzmocnienie pozycji kobiet na całym świecie, tak by mogły wykorzystać swój potencjał ekonomiczny, a tym samym tworzyć warunki rozwoju dla siebie, swoich rodzin oraz lokalnych społeczności.