Drugi dzień Festiwalu Roślin w Radomiu, w hali przy ulicy Narutowicza. Sadzonki wprost od producentów. Jakie ceny? Joanna Gołąbek

W weekend 12-13 marca trwa Festiwal Roślin w hali Miejskiego Sportu i rekreacji przy ulicy Narutowicza. Został otwarty w sobotę, 12 marca już o godzinie 8 rano. I od razu pojawili się pierwsi klienci. W niedzielę festiwal roślin potrwa do godziny 18. Joanna Gołąbek Zobacz galerię (28 zdjęć)

W niedzielę, 13 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu, trwa wiosenny Festiwal Roślin. To gratka dla wielbicieli roślin doniczkowych. To pierwsze takie wydarzenie w Radomiu, które trwa do dzisiaj, do godziny 18.