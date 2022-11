Duża grupa studentów z Mongolii rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu. Zobaczcie zdjęcia

Młodzi ludzie z Mongolii rozpoczęli naukę języka polskiego w Radomiu

Możliwość podjęcia nauki w Radomiu to efekt umowy podpisanej przez władze radomskiej uczelni z fundacją the Education Loan Fund under the Ministry of Education and Science w Ułan Bator w Mongolii, która rekrutuje zdolnych uczniów chcących podjąć studia zagraniczne. Opłatę edukacyjną uczniom marzącym o zdobyciu wyższego wykształcenia zapewniła mongolska fundacja.

Młodzież z Mongolii po ukończeniu kursu języka polskiego będzie mogła wybrać odpowiedni kierunek studiów radomskiej uczelni. Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu posiada szeroką ofertę edukacyjną z której przyszli studenci będą mogli wybrać interesujący ich kierunek kształcenia.

