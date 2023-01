Dużo ludzi przyszło na piknik dla chorego Nikosia do szkoły numer 21 w Radomiu, by wesprzeć zbiórkę na jego leczenie. Zobacz zdjęcia Antoni Sokołowski

Od południa całe rodziny z dziećmi szły w sobotę 28 stycznia do Publicznej Szkoły Podstawowej numer 21 przy ulicy Trojańskiej, gdzie odbywał się piknik charytatywny. Na uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji, a wszystko to zorganizowano, by wesprzeć w leczeniu chorego chłopca – Nikosia.