Dużo osób przyszło na zlot food trucków spróbować jedzenia z różnych stron świata przy Omni Centrum w Radomiu - zobacz zdjęcia Patryk Samborski

Trwa drugi dzień zlotu food trucków w Radomiu. Tym razem pogoda była nieco lepsza i pojawiło się więcej smakoszy chcących spróbować potraw z różnych stron świata. Joanna Gołąbek Zobacz galerię (21 zdjęć)

Miłośnicy gotowego jedzenia cały czas mają okazję do skosztowania pysznych potraw z różnych stron świata. Przy Omni Centrum przy ulicy Mierckiego w Radomiu trwa zlot food trucków. Pogoda wciąż daje się we znaki organizatorom i klientom, ale pojawiło się więcej osób, niż pierwszego dnia. Żarciowozy zostaną przy centrum aż do niedzieli, 10 kwietnia.