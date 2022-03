Duży ruch w centrach handlowych w Radomiu. Klienci kupowali rośliny i artykuły ogrodnicze. Zobacz zdjęcia

Wiosna tuż tuż. Czas na porządki na balkonach, tarasach i w ogródkach. W Centrum Handlowym E.Leclerc w Radomiu w cenach promocyjnych można kupić wiele artykułów niezbędnych do prac ogrodniczych. Są łopaty, różnego rodzaju grabie, drzewka, krzewy, kwiaty, ziemia, konewki, węże do podlewania. Jest mnóstwo różnego rodzaju donic, doniczek. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu klientów postanowiło odwiedzić w sobotę stoisko z artykułami ogrodniczymi.



Nadchodzącą wiosnę widać też w OBI przy Centrum Handlowym M1. Wielu klientów kupowało tam kwiaty, ziemie do kwiatów a także materiały do odświeżenia mieszkań, domków letniskowych, altan. Wiosna to również czas remontów.



Zobacz kolejne zdjęcia >>>