Dwa wypadki niemal w tym samym czasie i miejscu w Radomiu. Jedna ranna osoba zabrana do szpitala

Dwa wypadki w Radomiu

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na ulicy Czarnieckiego, o godzinie 17.15 w czwartek 4 sierpnia. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Nie było poszkodowanych osób.

Niedługo potem, bo około godziny 17.35 i to niedaleko pierwszej stłuczki, bo na skrzyżowaniu Okulickiego i Kieleckiej doszło do kolejnego wypadku. Tam również zderzyły się dwa samochody osobowe. Ranna została jedna osoba, została zabrana do szpitala. Na razie brak szczegółów zdarzeń. Na miejscu strażacy usuwali skutki wypadku.