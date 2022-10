Dwie nowe karetki dla radomskiego pogotowia. Będzie z nich korzystać personel ambulatorium nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego kupiła dwie nowe karetki

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego od lat świadczy nocną i świąteczną opieką zdrowotną mieszkańcom miasta. Pacjenci zgłaszają się tam po godzinach pracy przychodni lekarskich, każdego dnia od godziny 18 do 8 rano oraz w niedziele i święta. Większość chorych przychodzi po poradę do ambulatorium pogotowia, ale zdarza się, że dyżurujący lekarzy czy pielęgniarki wyjeżdżają do chorych.

- Te wyjazdy są do pacjentów niepełnosprawnych oraz takich, którzy ne mogą dotrzeć do nas. Decyzję o wyjeździe zawsze podejmuje lekarz po przeprowadzonym wywiadzie - wyjaśnia Bogumiła Galas, z ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

I właśnie do takich wyjazdów będą wykorzystywane nowe ambulanse. Do tej pory ambulatorium miało dwie inne, już wysłużone karetki. Te zakupione niedawno są wyposażone w podstawowy sprzęt.