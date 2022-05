Dzień Dziecka w M1 Radom już w 27 i 28 maja. Co będzie się działo?

Nie lada gratką będzie możliwość przybicia piątki z misiem Grizzy oraz zrobienia pamiątkowego zdjęcia z Lemingami.

Dzieci będą mogły spróbować wystrzelić leminga z armaty, wziąć udział w strefie sprawności z lemingowym torem przeszkód, czy zakleić misia Grizzy magnesami w kształcie lemingów - zachęcają organizatorzy.

W programie także strefa kreatywna z kolorowankami i koralikami Aquabeads oraz tatuaże z przezabawnymi lemingami. Popcorn to coś, co kochają nie tylko lemingi, ale i wszystkie dzieci, więc nie może go zabraknąć na imprezie z okazji ich święta. A wszystko to w towarzystwie prowadzącego, który przeprowadzi mnóstwo zabaw z upominkami dla dzieci.

Galeria M1 przygotowała również moc atrakcji w sobotę 28 maja. Wtedy na wszystkie dzieci będą czekały animatorki z mnóstwem pomysłów na ciekawe zabawy (chusta, tańce, konkursy sprawnościowe z upominkami) oraz tatuaże, malowanie buziek oraz zwierzątka z balonów.

Wydarzenie będzie się odbywać w godzinach w godzinach 12.00-18.00.