Dzień Kobiet 2023 w Galerii Słonecznej w Radomiu. Mnóstwo atrakcji i ciekawych ofert. Sprawdź

Mnóstwo atrakcji na Dzień Kobiet w Galerii Słonecznej w Radomiu

Środa, 8 marca w Galerii Słonecznej w Radomiu będzie dniem pełnym słodkich atrakcji. Będzie można wziąć udział w warsztatach tworzenia czekolady oraz otrzymać upominek z okazji Dnia Kobiet. Dedykowane nagrody są też w Słonecznej appce.

Sklepy w Galerii Słonecznej przygotowały także wiele ciekawych ofert i promocji. Biżuterię, kosmetyki, bieliznę i wiele innych produktów można kupić w okazyjnych cenach. Rabaty zaczynają się od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

We wtorek wybraliśmy się z aparatem do Galerii Słonecznej w Radomiu, żeby sprawdzić, jak sklepy szykują się do święta pań. Wiele sklepów na swoich witrynach wywiesiło informacje o specjalnych ofertach przygotowanych specjalnie na Dzień Kobiet. Zobaczcie w galerii zdjęć.