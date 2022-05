Dzień Księgowego na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu Janusz Petz

Gospodarzami Dnia Księgowego byli Marzanna Lament, dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu oraz Sławomir Bukowski, rektor uczelni.

Na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu obchodzono Dzień Księgowego. Była to okazja do spotkania się środowiska naukowców i praktyków, dla studentów okazja do wzbogacenia swojej wiedzy, a dla potencjalnych przyszłych studentów możliwość poznania oferty edukacyjnej uczelni.