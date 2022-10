Dzień Otwarty Badań Profilaktycznych odbył się w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu

Dzień z badaniami w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu

Dzień Otwartych Badań Profilaktycznych odbywał się w godzinach od 10 do 15 i zachęcił do profilaktycznych badań wiele osób w różnym wieku. Kolejek do gabinetów nie brakowało.

W ramach „białej soboty” w szpitalu na Józefowie można było wykonać: mammografię, USG piersi, badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru oraz BMI, spirometrię, pomiar tlenu węgla w wydychanym powietrzu, badanie cholesterolu oraz hemoglobiny glikolowej, badania słuchu, badania w kierunku wczesnego wykrywania AMD zwyrodnienia plamki żółtej.

Oprócz tego można było skorzystać z konsultacji: kardiologicznych, chirurgii dziecięcej w zakresie wad postawy, bólu stawów, wad wrodzonych (wnętorstwo, stulejka, przepuklina u dzieci), rehabilitacji dziecięcej w zakresie oceny rozwojowej niemowląt.

Podczas wydarzenia lekarze z placówki podkreślali wagę badań profilaktycznych i zachęcali do ich regularnego przeprowadzania.