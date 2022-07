Dziki w Radomiu. Podchodzą pod same domy, jest ich coraz więcej i nie mają pożywienia. Zobacz wideo

- To jest raczej niewykonalne, moglibyśmy użyć siatki, ale wiadomo, że dla dzika to żadna przeszkoda, porwie ją i ucieknie. Teoretycznie można byłoby uśpić zwierzę, miasto ma podpisaną umowę z firmą, która świadczy takie usługi, ale przecież nawet myśliwi polując na dziki używają specjalnej broni i pocisków, bo dzik ma twardą skórę. Nabój ze środkiem usypiającym wystrzelony ze strzelby, którą może dysponować ta firm odbiłby się od niego jak kamyk. My możemy dziki odstraszać i to robimy. Takich interwencji jest dużo. Zresztą w Radomiu dzikich zwierząt jest coraz więcej. To nie tylko dziki, ale lisy, które można spotkać nawet w centrum miasta, są łosie, sarny