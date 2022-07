Egzaminatorzy WORD w Radomiu nie strajkują, ale też liczą na podwyżki. Ostatnie dostali w 2013 roku Izabela Kozakiewicz

Egzaminatorzy w Radomiu nie protestują, ośrodek działa bez zmian. Archiwum Echa Dnia

Egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego poszli na zwolnienia, albo wzięli urlopy na żądnie, bo od lat nie mogą doprosić się o podwyżki. Choć to nie strajk to wyraźny sygnał, że ich cierpliwość się kończy. W Radomiu akcji protestującej nie ma, ale problemy są takie same. Egzaminatorów jest coraz mniej, coraz częściej odchodzą do ośrodków szkolenia kierowców, bo tam zarabiają więcej.