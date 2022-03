Ewa Pudzianowska z Radomia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Trwa zbiórka pieniędzy

Jej historię można poznać na portalu siepomaga.pl i również tam trwa zbiórka pieniędzy na urządzenie medyczne Innowalk, wspomagające chodzenie i stanie. Jak sama Ewa opowiada, urodziła się jako wcześniak. 24 godziny po narodzinach pojawiły się komplikacje. "Najpierw zapadło się płuco, dosłownie się skleiło, przyszło niedotlenienie, potem wylew. Lekarze walczyli o moje życie. Wygrali, ale obraz, jaki został po tej bitwie, okazał się katastrofalny. Względnie sprawna jest tylko moja jedna ręka, w dodatku cierpię na neurogenny pęcherz i mam niesprawne nogi..." - czytamy na portalu. Następnie pojawiła się u kamica nerkowa, jelita przestały poprawnie funkcjonować, skrzywił się kręgosłup. A to wciąż tylko niektóre problemy. W ciągu ostatnich lat miała aż cztery razy zapalenie nerek, co wiązało się z pobytami w szpitalach oraz antybiotykoterapią, która znacznie osłabiła odporność. - Od tamtej pory całe moje życie podporządkowałam dbaniu o nerki. Z całych sił staram się walczyć z przeciwnościami losu. Jednak moje pole do walki z chorobą jest ograniczone - mówi Ewa Pudzianowska.