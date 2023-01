Fabryka Broni "Łucznik" na starych, nieznanych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądała. Zobaczcie zdjęcia

Fabryka Broni "Łucznik" na starych, nieznanych zdjęciach. Tak kiedyś wyglądała

Fabryka Broni to przedsiębiorstwo z siedzibą w Radomiu, powstałe po podzieleniu i upadku Zakładów Metalowych Łucznik. Powstały dwa przedsiębiorstwa: Fabryka Broni Łucznik i przedsiębiorstwo produkujące między innymi maszyny do szycia – Aspa Electro działające pod marką handlową Łucznik. Fabryka Broni jest jedną ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a dawniej do Polskiego Holdingu Obronnego.

