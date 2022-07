Festiwal Baniek Mydlanych nad zalewem Borki w Radomiu. Zabawa była wyśmienita. Zobacz zdjęcia

W sobotę, 9 lipca, nad zalew Borki w Radomiu zawitał Festiwal Baniek Mydlanych. Była to doskonała zabawa dla wszystkich, bez wyjątków i ograniczeń wiekowych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników dużo darmowego płynu do robienia baniek. Były dmuchańce i eurobungee. Gościem specjalnym była Kicia Kocia, która towarzyszyła uczestnikom festiwalu przez całe wydarzenie. Chętnie poprzytulała się i pozowała do pamiątkowych zdjęć w swoim pokoiku.



