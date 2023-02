Festiwal Roślin w Radomiu. Radomianie kupowali najbardziej popularne lub kolekcjonerskie rośliny. Zobaczcie zdjęcia

Festiwal Roślin w Radomiu. Co można było kupić?

Draceny, sagowce, opuncje, monstery (różnych odmian) szeflery, figowce i dziesiątki innych roślin można nie tylko oglądać, ale i kupić sobie do domu. W Radomiu 25 i 26 lutego trwał Festiwal Roślin. Kwiaty i sadzonki oferowano prosto od producentów, bez pośredników. To gwarantowało wysoką jakość sadzonek i niższą ich cenę.

Niedziela, 26 lutego, to drugi dzień Festiwalu Roślin w Radomiu. Można było się wybrać do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Narutowicza. Tam frajdę mieli nie tylko wielbiciele…

Zajrzeliśmy na Festiwal w niedziele rano, do hali przy ulicy Narutowicza, a jednak już o tak wczesnej było wielu chętnych. Klienci z zaciekawieniem oglądali rośliny, wyszukiwali najładniejsze kwiaty. W czasie Festiwalu Roślin w Radomiu można kupić także doniczki, ozdoby, gadżety związane z uprawą roślin. Są także eko nawozy, środki ochrony roślin, literatura i akcesoria dla pasjonatów.

Na miejscu można kupić rośliny doniczkowe, także takie których próżno szukać w radomskich sklepach, czy marketach. Najtańsze, ale też najmniejsze można kupić już za kilkanaście złotych. Na regałach były popularne i znane już draceny, monstery, skrzydłokwiaty, fikusy, różne rodzaje palm. Oferowano kwiaty kwitnące, było więc w czym wybierać. Co do cen to kształtowały się różnie. Można było kupić roślinę za kilkanaście, czy kilkadziesiąt złotych. Ale są i droższe okazy. Na to trzeba się przygotować.