Finał Radom Freedom Dance Festival 2022. Pary rywalizowały w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Zobacz zdjęcia

Galę prowadziła Iwona Pavlović oraz Arkadiusz Dajerling. W hali Radomskiego Centrum Sportu, prowadzący powitali zgromadzonych widzów i zaproszonych gości, w tym wiceprezydenta Radomia Jerzego Zawodnika, wicemarszałka Mazowsza Rafała Rajkowskiego.

- Cieszę się, że w naszym mieście możemy gościć tak wspaniałe pary taneczne. Radom jest miastem wolności. To tu przed laty protestowali robotnicy, żądając swych praw, a dziś, do tej wspaniałej historii naszego miasta chcemy dołączać kolejne wydarzenia, a tym jest właśnie Freedom Dance Festival 2022 – powiedział Jerzy Zawodnik.

Pary taneczne z Polski i całej Europy rywalizowali w Otwartych Mistrzostwach w dziesięciu rodzajach tańca oraz Pucharze Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich.

- Przyjechało do Radomia bardzo wielu utalentowanych tancerzy, co bardzo podniosło poziom radomskiego festiwalu. Co prawda nie ma reprezentantów Białorusi, czy Rosji, ale są tancerze z wielu innych krajów Europy i Polski i ci tancerze są naprawdę znakomici. Jestem pełen podziwu dla ich umiejętności, dla ich sprawności - mówi Roman Pawelec, organizator Freedom Dance Festival 2022.