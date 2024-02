Firma Optimal chce zbudować blok mieszkalny na Michałowie w Radomiu. Wszystko zależy od decyzji radnych Rady Miasta

Na ulicy Władysława Łokietka na radomskim Michałowie ma powstać nowy blok mieszkalny

Lex deweloper to potoczna nazwa ustawy z 5 lipca 2018 roku „o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”. Ustawa ma z założenia ułatwiać pozyskiwanie terenów budowlanych i usprawnienie procesu wydawania decyzji administracyjnych. Ma więc przyspieszyć rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz całej infrastruktury, nie tylko mieszkań, ale też dróg, przedszkoli, szkół, obiektów kulturalnych.

O taką samą zgodę wystąpiła firma Opimal, która na ulicy Władysława Łokietka planuje wybudować blok mieszkalny. Dla terenu planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący, że jest to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wniosek dotyczy zmiany funkcji terenu i nadanie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Według załączonej koncepcji w budynku ma być 34 mieszkań. Ma być też tam na parterze od 4 do 6 lokali użytkowych. Inwestor informuje, że w sąsiedztwie inwestycji oraz w pasach drogowych przebiegają wszystkie sieci infrastruktury technicznej, niezbędne do zasilania projektowanego obiektu. Istnieje możliwość podłączenia inwestycji do sieci miejskich. Zgodnie z koncepcją przewiduje się 55 miejsc parkingowych, w tym 50 miejsc postojowych w garażu podziemnym na platformach niezależnych i 5 miejsc postojowych na terenie działki. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, będzie miał 5 kondygnacji naziemnych i jedną podziemną oraz płaski dach.