Food trucki znów zaparkują w Radomiu. Będą potrawy z różnych stron świata

Organizatorem wydarzenia jest Food Truck Festivals. - Sezon food-truckowy w pełni, dlatego pozwólcie się zabrać w kulinarną podróż po najdalszych zakątkach świata - informują organizatorzy zlotu. W tym roku to będzie kolejne wydarzenie związane z daniami prosto z mobilnych wozów, ale pierwsze organizowane Food Truck Festivals.

Na placu przed Omni Centrum w Radomiu będzie można zjeść potrawy z różnych stron świata. W piątek wydarzenie w godzinach 15-21, w sobotę od 12 do 21, a w niedzielę od godziny 12 do 19. Do zjedzenia będą amerykańskie burgery, czy donutsy, meksykańskie panierowane wrapy, burrito, quesadillas. Nie zabraknie belgijskich frytek, owoców w czekoladzie, szaszłyków, tajskich Pad Thai, hiszpańskich churros. A do tego pyszna lemoniada, zimne piwo i najlepsza muzyka. Nie zabraknie konkursów i różnorakich atrakcji dla dzieci.

Organizatorzy, czyli Food Truck Festivals, ma dla mieszkańców konkurs na Facebook'u. Aby otrzymać voucher na jedzenie z food trucków, należy dołączyć do wydarzenia "Food Truck Festivals w Radomiu vol2 #Moc smaków w jednym miejscu" na Facebook'u, udostępnić wspomniane wydarzenie, polubić fanpage i oznaczyć w komentarzu znajomych. Wśród osób biorących udział w konkursie organizatorzy wylosują aż dziesięć osób, które dostaną vouchery na pyszne jedzenie. Zabawa trwa do czwartku, 16 czerwca, wyniki konkursu natomiast zostaną ogłoszone dzień później.